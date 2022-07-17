Окупованим містам Луганщини загрожують інфекції через антисанітарію

30 июля 2022, 11:00

На луганській лінії фронту все стабільно, проривів немає, спроби ворожих наступів відбито, - повідомляє Сергій ГАйдай, начальник Луганської ВА.

"Найбільша проблема на окупованих територіях - це вода, точніше її відсутність. Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій. До того ж, вже є випадки отруєнь після вживання води зі свердловин", - пише посадовець.

За інформацією глави області в окупований Сєвєродонецьк прибули рашистські лікарі, вони знаходяться в лікарні виключно в захисних костюмах.