Головред сепаратистського телеканалу під підозрою прокуратури

30 июля 2022, 12:00

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України з Луганська в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в 2014 році 44-річний чоловік добровільно працевлаштувався в «Державну телевізійну та радіомовну компанію «лнр», де за час своєї «кар’єри» обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

Починаючи з березня 2022 року, у ході повномасштабного вторгнення рф на територію України, підозрюваний, будучи головним редактором псевдопідприємства, здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіа просторі, спрямовану на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу: здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу.

Дотепер чоловік поширює «руський мир» в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене підозрюваному загрожує тюремний строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури