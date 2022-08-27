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Общественное мнение
Политика
29 августа 2022, 16:30

Генсек ООН закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї

Генсек ООН Антоніу Гутерреша закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї, про що він повідомив у Твіттер:

«Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї.

Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування.

Давайте забезпечимо припинення випробувань назавжди та віддамо ядерну зброю в історію - раз і назавжди» - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, що раніше Японія звинуватила Росію у зриві підписання Рамкового документа за підсумками конференції за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Ірта-fax
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