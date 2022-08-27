Рубіжанка стала призером Національної першості з карате

29 августа 2022, 17:00

У Львові закінчився чемпіонат України з карате WKF, в якому взяли участь понад 400 портсменів. Луганську область представляла Ксенія Коломійцева з Рубіжного. Дівчина виборола срібну медаль чемпіонату та стала однією з найсильніших каратисток країни. Про це повідомила Луганська ОВА.

Ксенія є срібною чемпіонкою Чемпіонату Європи з шотокан карате-до, що проходив у Нідерландах. Цього року Ксенія закінчила Тернопільську спеціалізовану школу I-III ступенів № 7, однак шкільні роки її навчання пройшли в Рубіжанській спеціалізованій I-III ступенів школі № 2.

Саме там, у Рубіжному, з першого року навчання в школі, почала відвідувати й ДЮСШ № 1, де займалась і продовжує займатись карате. Має такі досягнення як: багаторазова чемпіонка України з карате (JKS, SKIF), у 2019 році стала чемпіонкою світу з карате JKS у Дубліні (Ірландія). Володарка першого дану з карате JKS.

Має досвід роботи рефері, суддею та арбітром на чемпіонатах області та досвід роботи суддею на чемпіонаті України. З самого дитинства Ксенія має мрію про професію тренера, бо перед нею завжди був приклад успішного тренера та спортсмена – заслуженого тренера України, майстра спорту України міжнародного класу з карате Олександра Дорошенка.