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Общественное мнение
Региональные
29 августа 2022, 19:00

На Старобільщині діти навчатимуться під наглядом озброєних окупантів

У Шульгинському ліцеї на окупованій Старобільщині батькам школярів повідомили про те, що з 1 вересня їхні діти навчатимуться під наглядом озброєної охорони. Про це з посиланням на власні джерела повідомив Телеграм-канал "Старобільськ life".

"Хочу сообщить вам о решении правительства РФ и ЛНР: с 1 сентября во всех школах республики в обязательном порядке при входе будет вооружённая охрана, милиция или частные охранные службы", – написала батькам школярів у месенджері новоспечена "класна керівничка".

Уточнюється, що вона попросила батьків "поставитись з розумінням" до присутності в навчальному закладі озброєних окупантів, аргументуючи це так: "Время сложное, и эта мера предпринимается с целью защиты детей".

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