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Общественное мнение
Политика / Происшествия
29 августа 2022, 10:00

Шойгу відсторонили від управління військами РФ в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

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