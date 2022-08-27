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"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог загине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти загинуть, як роса на сонці, і наша оборона є і буде цим сонцем"
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Общественное мнение
Происшествия
29 августа 2022, 11:00

Місія МАГАТЕ уже прямує до Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС.

«Цей день настав – місія підтримки та допомоги МАГАТЕ зараз у дорозі до ЗАЕС. Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на ЗАЕС пізніше цього тижня», – написав він у твіттері.

За даними видання The New York Times, до складу місії входять 13 експертів з «нейтральних країн», представники США та Британії не потрапили до місії.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію невдовзі після початку вторгнення в Україну – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

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