29 августа 2022, 12:00

Уряд має намір підвищити розмір допомоги за розміщення переселенців, яку отримують українці, що дали прихисток ВПО у себе дома. Розмір допомоги подвоять.

Українцям збільшать розмір допомоги за розміщення переселенців - today.ua

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук під час свого перебування у Миколаєві.

Чиновниця заявила, що Кабмін не згортає, а навпаки, розширює програму "Прихисток", яка передбачає допомогу українцям, що приймають у себе переселенців. Нині розмір щомісячної допомоги, яку держава їм виплачує за те, що вони надали притулок ВПО, становить 450 гривень. Якщо її подвоять, то він уже становитиме 900 гривень.

"Ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України. Коли ми говоримо про те, що люди чекають, що програма "Прихисток" буде працювати, вона буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців", - повідомила віце-прем'єрка.

Вже найближчим часом в Україні різко зросте чисельність ВПО. Адже уряд оголосив обов'язкову евакуацію на зиму жителів багатьох населених пунктів Донецької області, які мешкають безпосередньо у зоні бойових дій. Крім того, зараз стоїть питання і про відселення жителів Херсонської та Запорізької областей із небезпечних місць, охоплених війною.