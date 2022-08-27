29 августа 2022, 14:00

Очільник Луганської ОВА зазначає, що робота партизанів в регіоні є цілим потужним рухом. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону 28 серпня.

"Я впевнений, що найближчим часом ми дізнаємося про декілька "сюрпризів". Я їх не буду анонсувати, бо тоді не вийде сюрпризу. Їх вже було багато. Навіть на окупованих територіях, де окупанти вважали, що вони перебувають глибоко в тилу російської армії, іноді то колаборанти вмирали, то була проблема з логістикою. Там проявлявся партизанський рух, який знищував інфраструктуру і логістику", — сказав Гайдай.

Очільник області каже, що на Луганщині сформувався потужний партизанський рух.

"Це було в Донецьку, в Новопскові та інших громадах. Це говорить про те, що це не поодинокі, не випадкові якісь моменти або прояви патріотизму, це вже стабільний міцний партизанський рух. Хочу нагади всім, що партизанську війну ще досі в історії ніхто не вигравав", – заявив Гайдай.

Впродовж останніх тижнів в російському Підмосков'ї та інших регіонах пройшла низка диверсій. Постраждали логістичні маршрути. Про це повідомив експерт Олексій Голобуцький у себе на сторінці в Facebook.