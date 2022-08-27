П’ятьох жителів Луганщини відзначено главою держави до дня незалежності

29 августа 2022, 15:00

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку відзначено багатьох українців.

Серед них і жителі Луганської області.

Про це йдеться в Указі Президента України №593/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України».

Так, орденом Данила Галицького нагороджено першого заступника начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Смирнова.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – власного кореспондента телеканалу «Рада» у Луганській області Артема Веська.

Його дружину – власного кореспондента телеканалу «Рада» у Луганській області Катерину Весько – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено начальника відділу філії «Луганська дирекція» акціонерного товариства «Укрпошта» Сергія Глєбова та старшого майстра служби Сєвєродонецького міжрайонного управління по експлуатації газового господарства філії акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Луганськгаз» Сергія Логвиненка.