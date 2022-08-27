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29 августа 2022, 16:00

У Києві два провулки назвали на честь Луганщини

У Києві з’явилися «луганські» провулки.

Про це у своєму телеграмі повідомляє керівник Луганської ОВЦА Сергій Гайдай.

Зокрема, Попаснянський та Сіверсько-Донецький провулки відтепер є в столиці.
Українці віддали понад 6,5 мільйонів голосів у рейтинговому електронному голосуванні щодо перейменувань міських об’єктів Києва, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

25 серпня Київська міська рада на пленарному засіданні ухвалила перші 95 проєктів рішень щодо перейменувань міських об’єктів. Серед прийнятих – рішення про перейменування провулку Виборзький на провулок Попаснянський (на честь міста Попасна Луганської області, зруйнованого росіянами), який розташований у Солом'янському районі столиці.

У цьому ж районі міста провулок Дежнєва відтепер має назву провулок Сіверсько-Донецький. Щоправда, перейменований він не на честь міста Сєвєродонецьк, а згідно назви річки, поблизу якої було побудовано це місто на Луганщині.

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