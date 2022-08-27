Україна очікує від місії МАГАТЕ чіткої заяви про факти порушень з боку росії протоколів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

29 августа 2022, 14:27

Джерело : Укрінформ

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з премʼєр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон та главою МЗС Анн Лінде брифінгу у Стокгольмі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушень всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що росія поставила не тільки Україну, а й увесь світ під загрозу ядерного інциденту», - наголосив Кулеба.

Також він зауважив, що місія МАГАТЕ вже прямує в Україну, і він учора скоординував деталі місії з генеральним директором організації Рафаелем Маріано Гросі.

«Це був давній запит України до МАГАТЕ про те, щоб отримати доступ до станції. Вони мають багатий досвід перевірок АЕС у всьому світі в найтяжчих умовах, але, без перебільшення, ця місія буде найважчою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії, які веде рф на місці, а також кричущий спосіб, у який росія намагається легітимізувати свою присутність на Запорізькій АЕС», - заявив міністр.

Глава української дипломатії також закликав країни світу вимагати виходу росії з Запорізької АЕС. «росія має піти, і МАГАТЕ, як і інші країни світу – ми маємо змусити їх піти. Це єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку на енергостанції», - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вже прямує до Запорізької АЕС.