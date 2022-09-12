В Бундестазі вимагають від уряду більше зброї для України ще до зими

12 вересня 2022, 10:00

Після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю.

Про це пише видання Spiegel.

Лідер коаліційної партії "Зелених" Омід Нуріпур закликав до додаткових постачань німецької зброї напередодні зими.

"Ми маємо зосередитись на потребах України. Прямо зараз, доки не настала зима, ми маємо підтримати Україну у звільненні якомога більшої частини своєї країни цього року. Всі в уряді знають, що можна зробити більше. Потрібно не тільки проводити кругові обміни зброєю, а й, по можливості, безпосередньо зі складів Бундесверу та промисловості", - сказав він виданню Augsburger Allgemeine.

Нуріпур залишив відкритим питання про те, чи мають поставки включати основний бойовий танк Leopard 2. Танк Leopard 2 разом із БМП Marder є частиною кругового обміну східноєвропейськими партнерами по НАТО, які натомість передають Україні старі танки радянської конструкції. Київ запросив як танки Leopard 2, так і БМП Marder, які німецька оборонна промисловість могла би поставити негайно. Відомство федерального канцлера ще не дало на це "зелене світло".

"Ми маємо діяти спільно з нашими союзниками. Це важливіше, ніж суперечки щодо окремих систем озброєння", - додав Нуріпур.

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Депутат Бундестагу, оборонний експерт ще однієї коаліційної партії, "вільних демократів", Маркус Фабер закликав до прямої поставки бронетранспортерів Marder.

"З нашими бронемашинами звільнення йшло б швидше, і загинуло б менше українців", - сказав він виданню Bild.

Міністр фінансів, лідер "вільних демократів" Крістіан Лінднер сказав у зв'язку з успіхом України, що "ми маємо щодня перевіряти, чи можемо ми зробити більше, щоб допомогти їй у цій війні".

Представник оборонної політики опозиційної фракції ХДС/ХСС Флоріан Хан також закликав федеральний уряд поставити Україні більше зброї.