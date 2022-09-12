Масований удар по Україні: вчора були знеструмлені 40 підстанцій

12 вересня 2022, 13:30

Джерело: Укрінформ

Як повідомляє видання з посиланням на інформацію від міністра енергетики Германа Галущенко у Фейсбуці, внаслідок масованих ударів рф 11 вересня було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги; загинули четверо енергетиків.

«Вчора відбувся один із найбільш масових обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ», - написав Галущенко.

Міністр зазначив, що на ранок понеділка повністю відновлене електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, залишаються знеструмленими 1,7 тис. споживачів на Сумщині, близько 3 тис. - на Дніпропетровщині, 12 тис. - на Харківщині.

Крім того, за попередніми даними, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, троє отримали поранення.

«Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже пішов в масову атаку на енергетичні об‘єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектора – для максимальної ефективності і швидкості роботи», - додав Галущенко.

Як повідомляли українські ЗМІ, внаслідок російських обстрілів увечері 11 вересня було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області. Без світла також залишилися громади на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині.