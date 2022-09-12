Внаслідок російських ракетних ударів у Харкові та області зникло електропостачання

12 вересня 2022, 09:30

Джерело: Харківська ОВА

За повідомленням начальника Харківської ОВА, цієї ночі близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова.

Зазначається, що за попередньою інформацією частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. 1 людина загинула, 2 поранених.

«Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовували масштабну пожежу», йдеться у повідомлені Харківської ОВА.

Також ОВА інформує, що вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об’єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення.

Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

«Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!» - зазначив Олег Синєгубов.

Він також зауважив, що наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.

«Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію рф. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з рф. Дякуємо нашим захисникам. Слава ЗСУ!» - сказав начальник обласної військової адміністрації.