12 вересня 2022, 13:45 Михайло Подоляк: росія хоче випросити переговори про «припинення вогню» Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про поточну терористичну стратегію російської федерації. Як він зазначив у дописі у Твіттері: «Терористична стратегія росії сьогодні: - енергетичні протести у Європі; - «всі замерзнуть» – пропаганда у глобальних медіа; - демонстративні удари по українських ТЕЦ; - випросити переговори щодо брехливого «припинення вогню»», – зазначив Подоляк. Він запевнив, що українська влада все знає, бачить, розуміє та дотискатиме стратегію України. Нагадаємо, що ввечері 11 вересня російські війська випустили по областях України 11 крилатих ракет. Внаслідок обстрілу в низці українських областей розпочались перебої з електропостачанням, а також водопостачанням. Наразі тривають роботи з відновлення. У деяких регіонах електропостачання та водопостачанням уже відновлено повністю. Ірта-fax Твітнути