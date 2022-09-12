Мінреінтеграції: за місяць з небезпечних регіонів та ТОТ евакуювали понад 73 тисячі українців

12 вересня 2022, 14:30

За офіційним повідомленням Мінреінтеграції, загальна кількість евакуйованих з небезпечних регіонів та тимчасово окупованих територій українців протягом останнього місяця складає понад 73 тисячі осіб.

«За два минулі дні з небезпечних регіонів і ТОТ виїхало близько 4 тисяч громадян. Таким чином, загальна кількість евакуйованих протягом останнього місяця на сьогодні складає понад 73 тисячі українців», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у межах обов’язкової евакуації з Донеччини виїхало орієнтовно 16 тисяч мирних громадян. З тимчасово окупованих територій Херсонщини – майже 22 тисячі, з ТОТ Запорізької області – близько 28 тисяч, з ТОТ Харківщини – приблизно 5 тисяч.

«Спостерігається постійна позитивна динаміка. Все більше людей прагнуть дістатися регіонів, контрольованих урядом України. Оскільки вже усвідомили: евакуюючись, вони не їдуть «в нікуди». Держава опікується кожною сім’єю», – повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Бородай.

Нагадаємо, що з серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. На Донеччині до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тис. осіб, задіяних у процесі оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури, інші всі повинні евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.