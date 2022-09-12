Мінреінтеграції передасть зимовий одяг дітям переселенців

12 вересня 2022, 10:10

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з ЮНІСЕФ забезпечать зимовим одягом дітей внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє Мін ТОТ, першочергово зимові набори будуть надаватися багатодітним родинам ВПО. Кожна дитина у родині переселенців, а це немовлята і дітки віком від 2 до 14 років, зможуть отримати теплий сучасний комплект, який складатиметься із зимової куртки, светра або світшота, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок.

Зазначається, що набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам так і хлопчикам.

В Мінреінтеграції наголошують, що для отримання комплекту достатньо зателефонувати до колл-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15-48 або на номер 80 (66) 813 62 39 - Уповноваженого з питань ВПО та залишити заявку.