Глава Міноборони Німеччини відхилила вимоги щодо постачання танків Україні

12 вересня 2022, 15:00

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт знову відхилила вимоги поставити Києву основні бойові танки.

Про це вона заявила у Берліні, пише Reuters.

"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - сказала Ламбрехт.

Раніше генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт розвіяв очікування на постачання німецьких танків в Україну.

Після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Дотепер канцлер Олаф Шольц виступав проти постачання танків західного зразка Україні.

Раніше видання Welt повідомило, що Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про постачання Leopard 2.