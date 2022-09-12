Низка російських підрозділів на півдні готові здатися у полон

12 вересня 2022, 16:00

Окупанти готові вести перемовини. Вони погоджуються скласти зброю та перейти під егіду міжнародного гуманітарного права. Про це 12 вересня повідомила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Наразі ми вже маємо інформацію про те, що деякі підрозділи російських окупаційних військ, які опиняються через загини лінії фронту в дуже скрутних умовах, налаштовані вести перемовини з підрозділами Збройних сил України та Сил оборони. Намагаються вести перемовини про умови того, як вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права, — зазначила вона.

Вже є інформація, що російські офіцери цих підрозділів отримали завдання просто залишати позиції в будь-який спосіб, тобто йти або назад до своїх, або складати зброю й виходити з так званої бойової гри.