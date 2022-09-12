У Лисичанську пенсіонери ще не отримали жодних виплат від так званої республіки, окупанти обіцяли видати пенсії за період із березня

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація
Як повідомляє Луганська ОВА, постановою уряду так званої «лнр», уведеною в дію ще наприкінці квітня, встановлено, що відповідні виплати будуть організовані із березня.
Мова йде про так звану постанову «Об организации выплаты пенсий пенсионерам Кременского и Попаснянского районов, городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и подчиненных им населенных пунктов», де зафіксована виплата пенсій, починаючи із 1 березня.
Втім, як зазначають у Луганській ОВА, пізніше окупанти пообіцяли, що більша частина пенсіонерів, отримають кошти лише з 10 вересня.
«Період, за який буде нарахована пенсія – із 1 серпня по 30 вересня.
Лише за два місяця. Тобто, порахували кошти і вирішили інакше. Дійсно, хто про ті постанови знає?
Чи видали лисичанам кошти у суботу, коли мали розпочатись перші виплати, ще невідомо.
Відомо, що пенсії в Лисичанську протягом двох останніх місяців окупаційна влада не видавала.
Та чи встигне зробити перші виплати – те ще питання.
До речі, на захоплених із лютого територіях області подано усього 122 617 заяв на призначення пенсій.
До початку російського вторгнення на Луганщині мешкало понад 320 тисяч пенсіонерів», - йдеться у повідомленні Луганської ОВА.