На росії тамтешні депутати продовжують вимагати відставки путіна

12 вересня 2022, 14:45

Джерело: Укрінформ

на росії міські депутати 18 округів москви й санкт-петербурга підписали громадську заяву з вимогою відставки президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер депутата петербурзького округу «Семенівський» Ксенії Торстрем, яка займається збиранням підписів.

«Ми, муніципальні депутати росії, вважаємо, що дії президента в. в. путіна завдають шкоди майбутньому росії та її громадянам. Вимагаємо відставки володимира путіна з посади президента росії!», - йдеться у заяві.

Як повідомляє українське ЗМІ, підписи під документом поставили два десятки депутатів.

Нагадаємо, що з вимогою відставки президента росії виступила рада депутатів московського муніципального округу «Ломоносівський». Депутати муніципального утворення «Смольнінське» петербурга закликали держдуму рф висунути звинувачення в держзраді проти володимира путіна, щоб усунути його від посади через війну в Україні. На них склали протоколи про «дискредитацію» російської армії.