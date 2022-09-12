Латвія заявила про готовність підтримати створення спеціального трибуналу щодо росії

12 вересня 2022, 11:00

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що його країна готова підписати договір про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо росії. Про це він сказав під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві.

«Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд уже працюють над злочином геноциду. І Латвія підтримала цей позов проти росії. Але нам потрібен спеціальний трибунал, який дасть змогу притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії проти України. У світі вже є прецеденти таких трибуналів: Югославія, Руанда, Камбоджа, Сьєрра-Леоне. Найреалістичнішим шляхом створення такого трибуналу, на мою думку, є підписання міжнародного договору між країнами, що підтримують цю ідею. Ми готові підписати такий договір», – цитує Левітса Офіс президента України.

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду не поширюється на злочини агресії, тому Україна хоче створити окремий трибунал.

«Ми закликаємо світ не боятися назвати речі своїми іменами. Злочин агресії дуже легкий у доведенні. Усі факти задокументовані як Україною, так і міжнародними партнерами. Коло причетних осіб, крім Путіна, відоме всім. Механізм доведення максимально простий. Не треба чекати завершення війни та перемоги України. Треба робити це сьогодні й зараз», – заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.