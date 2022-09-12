У Запоріжжі затримано коригувальника ворожого вогню, який здавав позиції ЗСУ

12 вересня 2022, 15:45

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, мешканця Запоріжжя, який керував ворожим вогнем по позиціях ЗСУ в місті, засуджено до 15 років за ґратами. Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу і бойової техніки Сил оборони України на території Запорізької області.

Зазначається, що через мобільний телефон чоловік відправляв зібрану інформацію своїй родичці. Вона її передавала ворогу. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування ракетних ударів по позиціях українських військових у Запоріжжі та його передмісті.

Як інформує Офіс генпрокурора, правоохоронці затримали чоловіка у квітні 2022 року.

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.