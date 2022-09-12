Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
Цитата дня
Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну; цей задум ніколи не має здійснитися.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Криминал
12 вересня 2022, 15:45

У Запоріжжі затримано коригувальника ворожого вогню, який здавав позиції ЗСУ

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, мешканця Запоріжжя, який керував ворожим вогнем по позиціях ЗСУ в місті, засуджено до 15 років за ґратами. Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу і бойової техніки Сил оборони України на території Запорізької області.

Зазначається, що через мобільний телефон чоловік відправляв зібрану інформацію своїй родичці. Вона її передавала ворогу. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування ракетних ударів по позиціях українських військових у Запоріжжі та його передмісті.

Як інформує Офіс генпрокурора, правоохоронці затримали чоловіка у квітні 2022 року.

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Ірта-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: