У росії великі проблеми з відновленням запасу ракет - Резніков

12 вересня 2022, 14:15

Для поновлення запасів рф потрібно не менше п'яти років. За 201 день повномасштабного вторгнення проти України росія використала вже 57% крилатих ракет. Тепер країна-агресор не має змоги поповнювати свої запаси через впроваджені Заходом санкції.

Про це у понеділок, 12 вересня, розповів міністр оборони Олексій Резніков, відзначивши, що з урахуванням обов'язкового стратегічного запасу окупаційна армія росії може використати проти України лише 18% ракет від загальної кількості ракет, які у неї залишилися через понад пів року активних бойових дій. За словами міністра, рф знадобиться не менше п'яти років, аби поновити свої запаси і це лише при умові, що Захід пом'якшить санкції, що були впроваджені через військову агресію.

«Вони спочатку витрачали дорогі ракети — "Іскандери", "Калібри" та все інше. Сьогодні коли я бачу у зведеннях кількість витрачених "Іскандерів", то їх там уже одиниці, близько 18%, вони вже закінчуються. Чому це важливо мати на увазі? Тому що за стандартами вони повинні тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. Тому, якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається», — пояснив Резніков, наголосивши, що санкції повинні працювати і в подальшому, аби не дати росії можливість відновитися.

Олексій Резніков також додав, що через пів року війни проти українців, росіянам вдаватися до застосування застарілих ракет, адже сучасні крилаті боєприпаси наразі є серйозним дефіцитом.