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Общество / Происшествия / Региональные
12 вересня 2022, 15:30

Окупанти на Донбасі влаштували паливну кризу: бензину немає, автогаз дорожчає

На АЗС у Донецькій області, зокрема, в окупованому Маріуполі протягом кількох днів не можна купити бензин – на деяких автозаправках паливо продають по талонах, а ціна зростає.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

«В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально - по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати. Місцеві жаліються на “спекулянтів”, а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше», - написав він.

Зазначається, що при цьому, в одному із місцевих Telegram-каналів повідомляють, що РТК очікують на доставку палива, але терміни появи пального на АЗС у так званій «днр» не уточнюються. У той же час, на підприємстві запевняють, що пальне закуплено.

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