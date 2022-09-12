Окупанти на Донбасі влаштували паливну кризу: бензину немає, автогаз дорожчає

12 вересня 2022, 15:30

На АЗС у Донецькій області, зокрема, в окупованому Маріуполі протягом кількох днів не можна купити бензин – на деяких автозаправках паливо продають по талонах, а ціна зростає.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

«В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально - по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати. Місцеві жаліються на “спекулянтів”, а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше», - написав він.

Зазначається, що при цьому, в одному із місцевих Telegram-каналів повідомляють, що РТК очікують на доставку палива, але терміни появи пального на АЗС у так званій «днр» не уточнюються. У той же час, на підприємстві запевняють, що пальне закуплено.