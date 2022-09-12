Життя за правилами окупанта, або «руський мир» на Луганщині

12 вересня 2022, 17:00

Методика російських окупантів за 8 років не змінилася: захоплення нових територій супроводжується масованим інформаційним тероризмом, використовуються всі можливі канали впливу, інформаційна зброя окупанта працює на повну. І якщо жителі вільної частини України мають доступ до об’єктивних та незалежних джерел інформації, мешканці окупованих і наново окупованих територій знаходяться в «контрольованому» інформаційному середовищі. Для них створена «інша реальність», а фактична відсутність прав, базових можливостей забезпечити себе навіть харчуванням, вже не кажучи про безпеку, «ламає» і примушує приймати встановлені окупантом правила гри. Звісно, хтось намагається вхопити «удачу за хвіст» і співпрацює з окупантом задля власної вигоди, але здебільшого можна констатувати повну відсутність вибору у місцевого населення.

Ще на початку війни, у 2014-у, зокрема у Луганську, ширилися «чутки», які «вкидала» пропагандистська машина росії, на кшталт «з майдану поїдуть різати всіх до Луганська», «всіх, хто розмовляє російською, посадять до «концтабору» та інших. Особливо багато «вкидів» було безпосередньо перед так званим «референдумом», свідомість луганчан фактично була змінена, а з початком бойових дій всі інформаційні «закладки» запрацювали на повну.

Зокрема На початку вересня секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" зробив заяву, яку розтиражували всі українські ЗМІ. А кремлівські канали, як зазвичай, спотворили інформацію з нього з метою використати у своїх пропагандистських цілях та залякуванні населення тимчасово окупованих територій.

Наводимо точний фрагмент з вислову О. Данілова, який не виступав проти мешканців окупованих територій, а лише говорив про необхідність дотримання українських законів: "Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди завгодно. Або – в Якутію, або – у Воркуту. Де їх там ще чекають?".

Ми поспілкувались з жителем міста Рубіжне і спробуємо з його слів показати реальний стан речей та життя звичайних людей в окупації. Наш співрозмовник – Володимир (ім’я змінено з питань безпеки), корінний мешканець Рубіжного. Як і тисячі мешканців області – Володимир має родичів, друзів на території росії, коли була можливість - їздив на заробітки до Москви. До речі, для нашого депресивного регіону заробітки в росії були часто єдиною можливістю забезпечити родину, назбирати на житло тощо. Наш герой – середньостатистичний «роботяга», з індиферентними політичними поглядами, одружений, має доньку віком 2 роки.

- Володимире, вітаю! Розкажіть про події від 24 лютого. Яким для Вашої родини був початок повномасштабної війни?

- Вітаю. Як і для всіх – несподівано. Зранку дзвінок знайомого з Харкова розбудив, потім новини почали читати, десь було й чутно вибухи, але дуже далеко. Ми взагалі не чекали, будували плани на життя, в нас маленька дитина, в кінці січня збулася наша мрія – ми купили власну велику квартиру у Рубіжному, почали ремонт. Хтось зі знайомих в той же день поїхав з міста, я ходив на роботу, працював електриком на одному з комунальних підприємств міста. Десь 28 лютого стало зрозуміло, що у місті стає небезпечно. Ми вирішили поїхати до батьків у селище Стара Краснянка, це між Кремінною та Рубіжним. В селі якось простіше вижити, є підвал великий, піч, харчі, колодязь.

- Чому відразу не виїхали за межі області? Була евакуація, у вас маленька дитина.

- Вся справа в грошах. Всі рідні в нас живуть у межах області, тітка – в Криму, нам з маленькою дитиною їхати, без грошей. Бензин купити вже було дуже важко. Й куди їхати – усюди обстріли ракетні. Вирішили пересидіти в селі.

- Фронт проходив і через селище. Де ви ховались, як пережили?

- Літало туди-сюди часто. Селище фактично всередині було, були й прильоти, навпроти нас будинок повністю зруйнований, нам до двору прилетіло. В мене є мопед, я їздив до Рубіжного декілька разів шляхами, які знають тільки місцеві, возив харчі бабусі, що у місті залишалася, якісь речі з квартири забирав. Одного дня селищем пройшла російська техніка, чеченці. Вже було зрозуміло, що ми вже в окупації. Але боїв безпосередньо в селі не було.

- З приходом русні до села, що змінилося?

- Фактично нічого, якихось репресій чи знущань я не бачив, їх більше цікавило місто, а село наше було легкою здобиччю. Через декілька днів треба було їхати в місто, заїхати до бабусі, деякі речі взяти. Їхати було недалеко, до північної «нової» частини міста. В місті були блокпости з чеченцями, багато російської техніки. Ще десь два тижні в новинах розповідали про те, що місто не окуповане, але це було не так, велика частина міста була вже не під українським прапором. Мене намагались затримати на блокпосту чеченці, відібрати мопед, але все обійшлося, врятувала роба електрика з роботи, пропустили. Окупанти завозили гуманітарну допомогу. Хтось відмовлявся, але здебільшого брали, щоб вижити. В місті на той момент вже не було ні світла, ні води, ні газу, це десь 20-і числа березня були, точно не пам’ятаю. Я зібрав необхідні речі, знайшов трохи бензину і вже у кінці березня ми з дружиною та дитиною власною машиною виїхали через російський кордон до родичів у Крим.

- Тобто ви фактично прийняли факт окупації й почали жити за «їх» правилами?

- А який в мене був вибір? Лізти під кулі, доказувати, що тут Україна, озброєним чеченцям? Чи на мопеді проти танку? В нас в родині конфлікт: батько «за росію», мати і вся інша частина родини мають проукраїнську позицію. В мене позиція годувальника, мені важливо забезпечити родину, а не гратися у «хто прав – хто винуватий». Не до того було. З’явилася можливість виїхати, єдине місце, де нас чекали – це тітка в Криму. Була б вона у Львові, поїхали б до Львова. Це ж не тому, що ми «за росію», чи «ждуни» - ви б як поступили, фактично вибираючи між життям та смертю?…

- Ви були у Рубіжному в перших числах вересня. Розкажіть, як там виживають люди?

- Так, ми прожили в Криму майже 3 місяці, я намагався заробляти хоч якісь гроші, але на утримання родини не вистачало. Україну, зрозуміло, вже не розглядав, друг запросив напарником до Москви. Поїхали туди, живемо поки всі разом, двома родинами, в орендованій другом квартирі. Оскільки зима на носі, було вирішено їхати в Рубіжне, провідати батьків, забрати вцілілі зимові речі, щось допомогти. Їхав через Чортково (прим. – в мирні часи прикордонний пункт на півночі Луганської області), пропустили без питань, взагалі. Доїхав до міста, заїхав до батьків, до своєї квартири. Звісно, місто постраждало, людей залишилося небагато. В уцілілій частині міста в багатоповерхівках є світло, вода, газ. Працюють магазини, можна все, що треба, купити за рублі та гривні, курс майже 1 до 1. По місту роз’їжджають МНС росії, на московських номерах, щось демонтують. В принципі, дороги вже чисті. Всі, з ким довелося поспілкуватися, як один, кажуть: хай вже буде росія, аби не було знову боїв у місті… Люди дуже бояться втратити те, що вціліло. В місті багато літніх людей, як моя бабуся та батьки – ми не бачились усього 4 місяці, а на вигляд постарішали років на 15. Кажуть, що вдруге такого жаху не витримають. Батько взагалі втратив будь-який сенс існування, в нього віднялися ноги, він фактично прикутий до ліжка.

- А як справи у Сєвєродонецьку?

- Там все набагато гірше, я там був на прохання друзів, подивитися, чи вціліли їх квартири. Якщо у Рубіжному біля багатоповерхівок вже майже немає туалетів, люди можуть готувати та жити в уцілілих квартирах, то Сєвєродонецьк застряг у невизначеності. Комунікацій немає, готують, справляють свої потреби на вулиці. Плюс-мінус дороги чисті, але атмосфера у місті дуже похмура. Скоро зима, і як виживати без елементарно світла – ніхто не розуміє. Щось обіцяють, десь там ремонтують, але… Ще важливий момент – в містах майже немає військових. У Рубіжному багато тих, хто не бачить майбутнього і заливає все це алкоголем. Ті, хто погодився вийти на роботу та фактично співпрацює з «новою» владою, дуже бояться, що після звільнення отримають 15 років.

- Міста сильно зруйновані?

- Про руйнування я не хочу розказувати, ви все й самі бачили. Є місця, де просто нічого не залишилося взагалі, є і відносно вцілілі. Мій будинок вцілів, але не залишилось жодного вікна. Якось позабивали чим було, до кращих часів.

- Коли місто звільнять, плануєте повернутися?

- Я не маю відповіді на це питання, взагалі. Звісно, це мій дім, там батьки, рідні, але я не маю уявлення, як воно буде. Зараз від мене залежить життя моєї родини, я важко працюю, шукаю підробітки, щоб хоча б якось прогодувати, поки війна, будувати плани немає сенсу.

Ми вдячні Володимиру за відверте інтерв’ю. Ситуація на окупованих територіях дуже важка, багато хто опинився у лещатах, багато хто не має іншого вибору, окрім як виживати й підкорятися окупанту.

Ми всі дуже чекаємо визволення від російських загарбників усіх територій України. І жодні «лякалки» кремлівських ЗМІ не змінять головного – ми всі українці, ми разом пройдемо важкі часи та відновимо життя на всіх наших землях. Україна не влаштовувала і ніколи не буде влаштовувати «розправ» чи «фільтраційних таборів», тому що в нашій країні діють закони, ми демократична держава і не дозволимо залишкам радянських катів надалі знущатися з нашого народу. А всіх, хто порушив закон своєї держави, перейшов на сторону ворога, підтримав окупанта, взяв до рук зброю – на всіх чекає покарання, згідно з діючим Кримінальним кодексом України.