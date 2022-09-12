Гайдай повідомив про деокупацію низки населених пунктів на Луганщині

12 вересня 2022, 18:00

Після деокупації триває зачистка низки населених пунктів Луганщини. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у понеділок, 12 вересня.

"Звільнені населені пункти є, там триває зачистка. Після остаточної деокупації Лиману — естафету переймаємо ми. Місцевим мешканцям. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій — знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють", - підкреслив Гайдай.

Глава ОВА зазначив, що російські окупанти похапцем покидають Луганщину, а їхні бійці, які ще залишилися в населених пунктах, деморалізовані, готуються до поразки, пиячать та теж хочуть теж тікати. Загарбники навіть бояться знімати українські прапори, де їх встановили партизани. Гайдай заявив, що вже провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів після команди військових: "Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад", - підкреслив Гайдай.