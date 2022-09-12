Окупанти відбирають землю у пайовиків на Луганщині

12 вересня 2022, 19:00

У тимчасово захоплених районах Луганщини російські загарбники не платять пайовикам і відбирають у них землю, вони викрали понад 1 млн тонн зерна. Про це повідомляє у Телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Пайовикам на Луганщині не платять і відбирають у них землю – окупанти вкрали понад 1 мільйон тонн зерна», – зазначив Гайдай.

За його словами, пайовики скаржилися, що з ними не розраховуються або пропонують набагато менше від стандартних 5%. І дехто, не маючи іншого виходу, пішли на поступки, аби вижити. Цим одразу скористалися недоброчесні фермери, зокрема, у Сватівському районі, заявив Гайдай.

Він зазначив, що пайовики висловили небажання подовжувати договори оренди, строки дії якого спливали цьогоріч, із фермерським господарством. Відповідні повідомлення спрямували засобами зв’язку, передбаченими укладеними раніше угодами.

Проте недоброчесні фермери поставили умову – з’явитися особисто усім, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду, знаючи, що багато хто з пайовиків уже встиг виїхати в безпечні регіони України, заявив очільник ОВА.

Тим часом, за його словами, «уряд лнр» повідомляє про рекордний урожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн.

“Яким чином окупанти причетні до встановлення рекорду, напевно, не знають і вони самі… На територіях, окупованих у 2014 році, урожай становив у середньому до 20% від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80% – вкрадене в України зерно”, – наголосив Гайдай.