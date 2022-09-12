12 вересня 2022, 12:00

Російські окупанти покинули Сватове на півночі Луганської області, там залишилися лише терористи ЛНР із місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські військові покинули Сватове разом із сім'ями, там залишилися лише терористи ЛНР із місцевих жителів.

Він зазначив, що окупаційні гауляйтери підтверджують інформацію про переміщення військових та колаборантів углиб Луганської області, частина з яких їде транзитом на територію Росії.

Гайдай заявив, що жодних організованих заходів щодо евакуації противник не організував. Також окупанти заперечують будь-які зміни у ситуації з безпекою, хоча визнають, що псевдореферендум, який планувався на 11 вересня, перенесено на невизначений термін.

"Готові голосувати навіть 31 грудня. Мовляв, організувати його можливо виключно у максимально безпечних умовах, що наразі неможливо зробити через обстріли українських військ", — резюмував голова ОВА.