Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
Цитата дня
Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну; цей задум ніколи не має здійснитися.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Происшествия
12 вересня 2022, 13:00

Ракетний удар росіян по ТЕЦ був актом відчаю після величезних втрат і відступу

Російський ракетний удар по критичній інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу.

Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

У США раніше заявили, що ракетні удари РФ були відповіддю на успішний контрнаступ Збройних сил України.

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: