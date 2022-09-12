Ракетний удар росіян по ТЕЦ був актом відчаю після величезних втрат і відступу

12 вересня 2022, 13:00

Російський ракетний удар по критичній інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу.

Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

У США раніше заявили, що ракетні удари РФ були відповіддю на успішний контрнаступ Збройних сил України.

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.