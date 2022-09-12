12 вересня 2022, 11:30 В Україні готують законопроект про деокуповані території Джерело: Луганська обласна військова адміністрація За інформацією від Луганської ОВА з посиланням на Мінреінтеграції, Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проект спеціального закону. Повідомляється, що законопроект про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності. Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ. В Луганській ОВА запрошують експертів, які працюють у цій царині, зазначаючи, що свої пропозиції можна надсилати на адресу: deoccupation@minre.gov.ua. Ірта-fax Твітнути