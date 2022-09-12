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Политика / Общество / Региональные
12 вересня 2022, 11:30

В Україні готують законопроект про деокуповані території

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація

За інформацією від Луганської ОВА з посиланням на Мінреінтеграції, Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проект спеціального закону.

Повідомляється, що законопроект про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ.

В Луганській ОВА запрошують експертів, які працюють у цій царині, зазначаючи, що свої пропозиції можна надсилати на адресу: deoccupation@minre.gov.ua.

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