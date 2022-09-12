12 вересня 2022, 10:45 За добу на Донеччині окупанти обстріляли 14 населених пунктів Джерело: Донецька ОВА Як інформує Донецька ОВА, за добу ворог вдарив по 14 населеним пунктам Донеччини. Повідомляється, що у Краматорську зафіксовано п’ять ракетних ударів, у Слов’янську ворог застосував проти населення зенітно-ракетну систему С-300, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області. Масовим ударам піддалися с. Карлівка, м. Авдіївка,смт Очеретино, м. Бахмут, с. Опитне, смт Велика Новосілка, м. Краматорськ,м. Слов’янськ, м. Миколаївка с. Клещіївка, с. Романівка, смт Донецьке, м. Костянтинівка, м.Красногорівка. А також зазначається, що армія рф вдарила ракетами та РСЗВ, нанесла авіаудар. Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільних. Пошкоджено 32 об’єкти, з який 17 житлових будинків, приміщення лікарні, приміщення підприємств. Ірта-fax Твітнути