Джерело: Донецька ОВА
За офіційним повідомленням Донецької ОВА, сьогодні вночі у Краматорську росіяни вдарили ракетами по обласному перинатальному центру. Влучили по приймальному відділенню і повністю зруйнували один з корпусів.
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12 вересня 2022, 11:45
На Донеччині російські окупанти зруйнували ще 1 пологовий будинок
Джерело: Донецька ОВА
За офіційним повідомленням Донецької ОВА, сьогодні вночі у Краматорську росіяни вдарили ракетами по обласному перинатальному центру. Влучили по приймальному відділенню і повністю зруйнували один з корпусів.
Ірта-fax
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