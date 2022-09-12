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Суспільна думка
Региональные
12 вересня 2022, 11:45

На Донеччині російські окупанти зруйнували ще 1 пологовий будинок

Джерело: Донецька ОВА

За офіційним повідомленням Донецької ОВА, сьогодні вночі у Краматорську росіяни вдарили ракетами по обласному перинатальному центру. Влучили по приймальному відділенню і повністю зруйнували один з корпусів.

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