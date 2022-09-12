12 вересня 2022, 11:45 На Донеччині російські окупанти зруйнували ще 1 пологовий будинок Джерело: Донецька ОВА За офіційним повідомленням Донецької ОВА, сьогодні вночі у Краматорську росіяни вдарили ракетами по обласному перинатальному центру. Влучили по приймальному відділенню і повністю зруйнували один з корпусів. Ірта-fax Твітнути