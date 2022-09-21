Україна повертає своє, наступати на чужі території не буде – Маляр

23 вересня 2022, 13:00

Україна веде оборонну війну, яка може включати елементи наступу – як це було на Харківщині. Але ЗСУ не наступатимуть на територію рф.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі ISLND TV.

«Наше завдання – звільнити наші території, ми не агресори, не загарбники, ми ведемо оборонну війну, в рамках якої можуть бути наступальні дії, ми це бачили. До речі, якщо ми говоримо про звільнення частини Харківської області, українська армія вперше здійснювала саме такий наступ, це унікально, бо ми завжди готувалися до оборони, не мали наміру ні на кого наступати. Зараз наша доктрина полягає в тому, що ми ведемо оборонну війну, тому ми не наступатимемо на чужі території, ми повертаємо своє», – сказала Маляр.

Заступник міністра наголосила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного права.

«Ми не росіяни, це потрібно чітко усвідомлювати. І як би ми не жартували на ці теми, це справді зараз теми для народного фольклору номер один – яким чином і де ми святкуватимемо перемогу», – додала вона.