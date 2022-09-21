ЗСУ тиснуть на територію, яку росія вважає важливою, – британська розвідка

23 вересня 2022, 14:00

Ситуація на полі бою в Україні залишається складною, але ЗСУ тиснуть на територію, яку росія вважає важливою для досягнення своїх військових цілей.

Про це повідомляє у Твітері Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна здійснює тиск на територію, яку росія вважає важливою для досягнення своїх військових цілей", – йдеться в розвідувальному огляді ситуації від 19 вересня.

Як зазначили в британському Міноборони, впродовж останніх трьох днів на Харківщині українським військам вдалося закріпитися на плацдармах на східному березі річки Оскіл – території, яку російські сили намагалися об'єднати в "одну лінію оборони" після відступу раніше цього місяця.

Також додається, що у Донецькій області українські війська штурмують захоплене росією у травні місто Лиман, розташоване на схід від річки Сіверський Донецьк.