Акція щодо захисту життя полонених українських захисників

23 вересня 2022, 18:00

У п’ятницю 23 вересня у центрі Києва родичі та близькі полонених українських захисників Маріуполя провели акцію спрямовану на підтримку українських воїнів, які досі перебувають в полоні у російських окупантів. Зазначається, що акція відбуватиметься три дні поспіль.

«Зі слів хлопців, яких обміняли вже, там іде фізичне та моральне насилля. Хлопці виснажені, зневірені. Ми просимо у Президента, щоб хлопців забрала третя сторона, якщо не можна пришвидшити обмін, просимо, щоб забрала третя країна», - зазначила учасниця акції пані Олена.

До акції щодо визволення полонених захисників Маріуполя доєднались також представниці ГО «ДРУЖИНИ ПОЛОНЕНИХ У ТОШКІВЦІ», які наголошують, що на Луганщині зникла 231 людина. Про подальшу долю цих військових нічого досі не відомо. За словами учасниць акції, 57 бригада у Тошківці на Луганщині взяла на себе найважчі бої за всю історію війни у співвідношенні зброї. Жінки вимагають підтвердження та пошуки цих людей, внесення їх у списки на обмін, а також повернення українських воїнів додому.

«Мій чоловік захищав кордони, першу лінію оборони київського ТРО. Їх відправили у Тошківку у Луганську області, де в перший же день їх взяли у полон. Про це всі мовчать! Чому мовчать за Тошківку?!» - наголосила Голова ГО «Дружини полонених у Тошківці» Лілія Лук’янюк.

Окрім повернення полонених військовослужбовців учасниці акції вимагали й повернення цивільний та медиків, які перебувають у полоні в окупантів.

«Мій чоловік хірург. Він був на заводі Ілліча, коли Маріуполь був вже в облозі. Він знаходиться зараз в Оленівці. Вимагаємо, щоб медиків повернули. Медики не комбатанти, вони повинні бути на волі, в лікарнях, вони потрібні нам тут» - розповідає дружина військового лікарі хірурга пані Ольга.

Нагадаємо, що у середу 21 вересня Україна повернула з полону російської федерації 215 українських захисників і захисниць. Серед них - 188 захисників Азовсталі: 108 «азовців», нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ. Також з полону було визволено 10 іноземців. Як повідомлялось раніше, підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука обміняли 21 вересня на понад 200 українських військовослужбовців.