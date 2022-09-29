02 жовтня 2022, 13:30 Ситуація в деокупованому Куп’янську Дорога з Харкова до Куп’янська всіяна розбитою технікою та осколками. Пробиратись до міста доводиться під розбитими шляхопроводами. Логістичний центр району наразі розташовується в 40 км від міста, адже у самому Куп’янську повністю відсутні сучасні зручності: світло, газ, вода. Мобільний зв’язок днями зявився, але точково та із нестабільним покриттям. Окупанти захопили Куп’янськ наприкінці лютого практично без боїв. Після деокупації місто опинилось на лінії вогню і щоденно піддається обстрілам з боку росіян, яких Збройні сили України тактично передислокували на інший берег річки «Оскіл». Жодна крамниця чи аптека в місті ще не працюють, то ж люди виживають на гуманітарній допомозі. Хліба купити немає де. Джерел фінансування у людей не залишилось – в місті всі однаково безробітні. Наразі волонтерами та місцевою владою налагоджено евакуацію з міста – по-перше жити на лінії вогню небезпечно, а, по-друге, вижити поза приватного сектору у розбитих будинках без опалення взимку практично неможливо. Ірта-fax Твітнути