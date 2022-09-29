02 жовтня 2022, 20:49

Цьогоріч національна премія Global Teacher Prize Ukraine 2022 відзначила героїв освітнього фронту – педагогів, чиї історії уособлюють українське вчительство воєнного часу. Українці побачили ці історії 2-го жовтня, у День учителя, в ефірі Національного Телемарафону.

З 2017 року Global Teacher Prize Ukraine визначає кращих вчителів країни. Цьогоріч замість оголошення фіналістів та переможців, організатор премії, громадська спілка “Освіторія”, відзначає незламних та хоробрих освітян, які продовжують навчання у складних умовах, залишаються змінотворцями та новаторами попри війну; які захищають і рятують українських дітей від обстрілів та ракетних ударів. Як зазначила голова “Освіторії” й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин, цього року кожен вчитель – вже переможець.

“Ми вшосте проводимо національну премію GLobal Teacher Prize, щоб подякувати вчителям та зробити їхні щоденні подвиги помітними. Незмінним гаслом премії є фраза #вчителіважливі. Війна дала нову перспективу на цей вислів. Українські школи стали першими мішенями для російських ракет, ворог цілеспрямовано спалює українські книги та переслідує українських вчителів, адже вони справді надзвичайно важливі для майбутнього нашої нації. Завдяки українським вчителям перемога людяності та свободи, перемога України – неминучі”, – зазначила у своїй промові голова ГС “Освіторія” Зоя Литвин.

Традиційно в церемонії Global Teacher Prize Ukraine взяли участь перші особи держави – Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перша леді України звернулась зі словами подяки до всіх вчителів країни і особисто нагородила педагога Наталію Песоцьку, яка під час обстрілів Чернігова 17 діб поспіль рятувала в підвалах 30 дітей Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації. Пізніше вчительці вдалось перевезти підопічних на Івано-Франківщину у безпечне місце. Як зазначила Олена Зеленська, для неї велика честь особисто вручити нагороду пані Наталії, адже її історію перша леді часто згадує на міжнародних зустрічах та під час інтерв'ю.

”Як мама школяра можу сказати, як важливо серед війни мати звичайний шкільний урок, а серед сирен почути спокійний голос вчителя та знати, що життя — продовжується. Людина — в центрі життя, людина в центрі відновлення нашої України. А відновлення починається саме з навчання та з виховання. Поки наші діти вчаться — наша країна живе”, — з такими словами звернулась Олена Зеленська до українських освітян.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також приєднався до цьогорічної національної премії та висловив подяку вчителям за їхній внесок в освіту:

”Попри те, що ворог атакував нашу землю, 3 тисячі шкіл зруйновані або пошкодженні, 1200 знаходяться в окупації, освітній процес продовжується, адже вчителі розуміють важливість своєї освітньої місії. 900 вчителів пішли на фронт. Це – великий приклад служіння своєму народу. Ми у великому боргу перед вами, вчителі. Звичайно, ми робимо все для того, щоб освітній процес продовжувався і був безпечний. Ми робимо все, щоб українська освіта стала невід’ємною частиною європейського освітнього простору. Наші вчителі сьогодні виховують майбутнє покоління українців, які будуть відновлювати державу. І вчителі таким чином стають великою частиною нашої післявоєнного відновлення”, – звернувся до освітньої спільноти Денис Шмигаль.

Під час церемонії прем'єр-міністр України відзначив вчителів-волонтерів і особисто нагородив двох з таких педагогів – викладача української мови та літератури Юрія Гайдученка та вчительку інформатики Людмилу Булигіну. Разом вони створили проєкт “Вчитель іде в ЗСУ”, що покликаний допомагати колегам, які з освітнього фронту пішли на військовий. Юрій та Людмила ініціювали спільноту, яка зараз об'єднає сотні освітян задля допомоги своїм колегам-педагогам на фронті.

“Коли зустрічаються чотири українці, троє з них – волонтери. Коли зустрічаються четверо українських вчителів, всі з них – волонтери. Я не знаю жодного колегу, який не допомагає нашим героям, хто на фронті.

Ми з вами, освітяни, – міцний тил. І тільки разом, нашою сильною спільнотою, переможемо”, – сказала Людмила Булигіна.

Як зазначив у своїй промові прем’єр-міністр, 900 вчителів вступили до лав ЗСУ і зараз воюють на фронті. Цьогоріч організатори премії зібрали чимало історій про вчителів, які захищають своїх учнів ціною власного життя та здобувають перемогу України. Саме до цих педагогів звернувся зі словами подяки телеведучий, співзасновник ГО Junior Олександр Педан.

Один з таких вчителів-захисників – Олександр Сухоручко з Кропивницького. До повномасштабного вторгнення він працював вчителем фізичної культури. З 24-го лютого Олександр волонтерив, а згодом пішов на фронт. У серпні вчитель отримав мінно-вибухову травму, але попри це готовий надалі захищати Україну.

Вчителі попри складні умови кожен день знаходять сили, щоб вчити, допомагати та підтримувати психологічно своїх учнів. Цьогоріч кураторка премії Global Teacher Prize Ukraine, телеведуча “1+1” Наталія Мосейчук обрала серцем і відзначила педагога-психолога Олену Аноприєнко, яка рятує дитячі душі у лікарні “Охматдит” з початку повномасштабного вторгнення. Пані Олена не тільки допомагала дітям, а й колегам-освітянам, надаючи їм необхідні знання та навички для психологічної самопідтримки.

“Від 24 лютого пані Олена жила у Охматдиті, була поруч з маленькими пацієнтами, вчила їх і я прямо там надавала екстрену психологічну допомогу. Тоді в лікарню постійно доправляли поранених дітей, які евакуйовувалися просто під бомбами. Це діти, які втратили найрідніших – батьків, сестер, братів. І пані Олена обігріла їх серця. Саме тому мій Вибір Серцем – це вчителі при лікарнях. А в їх особі – Олена Анопрієнко. Дякую за зціленні дитячі душі та людський подвиг,”– промовила Наталія Мосейчук.

Деякі традиції Global Teacher Prize Ukraine залишаються незмінними. Премія завжди відзначає вчителів-новаторів, які знаходять нестандартні способи викладання. Однією з таких освітянок є Ірина Сокол з міста Запоріжжя. Минув лише тиждень війни, як вчителька інформатики спрямувала всі свої сили на освітній фронт. Ірина керувалась єдиною метою – довести освітній процес до завершення навіть в умовах війни. Разом з 75 викладачами з початку війни вона почала викладати на волонтерських засадах в дистанційній школі для тисячі дітей з Луганської, Донецької, Харківської, Миколаївської та інших областей та з-за кордону. Окрім традиційних уроків, проводила для дітей та дорослих вебінари з цифрової грамотності. Цього року всіх вчителів-новаторів в особі Ірини Сокол відзначив Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Міністерства та Комітету цифрової трансформації України Олександр Борняков.

З початку повномасштабної війни премія Global Teacher Prize Ukraine зібрала безліч історій про незламність, мужність, підтримку та людяність вчителів. Деякі з цих історій були про вчителів-змінотворців, які всупереч війні знаходять нові способи викладання й не покидають свою справу. Одна з таких вчительок – Валерія Гукова з Харкова. Від початку повномасштабної війни Валерія 42 дні пробула у бомбосховищі, звідки викладала уроки під звуки вибухів і обстрілів. Внаслідок війни вчителям доводиться працювати в нелюдських умовах, але вони все одно знаходять сили та способи це робити, аби діти продовжували здобувати освіту.

Подяку вчителям-змінотворцям висловила лауреатка премії “Національна легенда України”, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2021 Ганна Бут.

Ведучим цьогорічної церемонії став Юрій Горбунов. З подякою всім вчителям під час церемонії також виступила українська співачка Світлана Тарабарова, яка виконала пісні “Дорога додому” та “Гордість країни”.

Нагадуємо, премія Global Teacher Prize Ukraine відбувається вшосте і цьогоріч відзначає героїв освітнього фронту. На сайті премії триває збір історій про вчителів воєнного часу. Відправити свою історію можна до 30 листопада включно.