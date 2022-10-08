На українців у соцмережах полюють шахраї - обіцяють виплату 4 тисяч через «єПідтримку»

09 жовтня 2022, 09:34

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони попереджає про дезінформаційні повідомлення у деяких телеграм-каналах про нібито виплату 4 тисяч грн через програму "єПідтримка".

Як передає Укрінформ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

У таких повідомленнях зазначається, що, перейшовши за посиланнями, будь-який громадянин України начебто може отримати допомогу, однак усі посилання ведуть до певного Телеграм-каналу.

У ЦПД наголошують, що через застосунок "Дія" неможливо оформити грошову допомогу в розмірі 4000 грн, проте можна отримати 1800 грн як допомогу по безробіттю і 2200 грн – як допомогу внутрішньо переміщеним осібам.

"Подібні публікації містять маніпулятивний механізм "клікбейт" та не мають жодного відношення до держвиплат, оскільки створені для реклами Телеграм-каналу та спрямовані на довірливих громадян", - підкреслюють у у ЦПД.

Такий контент знижує довіру населення до держави та має чіткі ознаки дезінформації.

У ЦПД закликають критично ставитися до подібних повідомлень і перевіряти інформацію на офіційних сторінках відомств.

"Реагуючи на клікбейтні назви, ви можете стати жертвою шахраїв", - зазначають у ЦПД.

Як повідомляв Укрінформ, у Фейсбуці через фейкові спільноти шахраї поширюють інформацію про те, що кожен українець може отримати від 7 тисяч гривень із начебто конфіскованих активів російської федерації.