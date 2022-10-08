ЗСУ на сході взяли в полон велику кількість нещодавно мобілізованих росіян - СБУ

09 жовтня 2022, 13:00

Збройні сили України на сході взяли в полон велику кількість нещодавно мобілізованих росіян. Один із загарбників зізнається, що краще сидіти у в’язниці і бути живим, ніж лежати вбитим в українській землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі СБУ.

Згідно з повідомленням, під час контрнаступу Збройних сил України на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них “провоювала” 12 днів, підкреслили в СБУ.

За словами росіянина з Удмуртії, який потрапив у полон, він “13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней”. Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів, і говорить, що його взвод “поклали” за хвилину.

“Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!”, – бідкається росіянин.

Він вважає, що “лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым”.

“Шкода, що цей “доброволець” тільки зараз зрозумів цю просту істину”, - підкреслили у СБУ та нагадали російським загарбникам про гарячу лінію для здачі в полон: +380665803498, +380931192984.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з перехопленням СБУ, російські військові економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх.