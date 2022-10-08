За тиждень до початку: на Луганщині окупанти почали готуватися до опалювального сезону

09 жовтня 2022, 14:00

У тимчасово захоплених Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти почали готуватися до опалювального сезону за тиждень до його початку. Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

"Згадали рівно за тиждень до початку опалювального сезону. Щодня вони хизуються великими перемогами, здобутими у Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку, однак за час, що минув, так нічого і не зробили саме для людей. Для телевізійних новин – багато чого", – написав Гайдай.

Голова ОВА розповів, що окупанти "швидкоруч" заснували філію "Рубіжнетепло" "державного унітарного підприємства "Луганськгаз", щоб забезпечити Рубіжне та сусідні міста опаленням цієї зими.

Як заявили рашисти, філія "допоможе в організації та забезпечені безперебійного своєчасного теплопостачання всіх категорій споживачів тепловою енергією" у Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку.

"Залишилося упродовж тижня відбудувати вщент зруйновані самими росіянами системи централізованого опалення", – додав Гайдай.

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти не змогли відновити котельні, тому жителі замість опалення використовують дрова.