Українська парламентська делегація наступного тижня відвідає Руанду і Мозамбік

09 жовтня 2022, 15:00

Українська парламентська делегація наступного тижня здійснить робочий візит до країн Африки — Руанди і Мозамбіку.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

«Дипломатія, насправді, річ проста — треба з чогось починати, їхати, знайомитися, і це будуть перші візити народних депутатів України до Африки», - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що в Республіці Руанда українські парламентарії візьмуть участь у Асамблеї міжпарламентського союзу (МПС). За словами Корнієнка, Руанда наступного року увійде до складу Радбезу ООН на постійній основі, й Україні «важлива її підтримка і голос».

«Те ж саме можна сказати про всі країни Африки», - зазначив він.

Перший заступник Голови ВР наголосив, що Україні важлива підтримка колег з Африканського континенту, тому що «більшість країн, на жаль, не підтримує наші резолюції в ООН, або утримуються, або виступають проти». За його словами, це відбувається через серйозний економічний вплив росії на континенті. Тож для зміцнення позицій на дипломатичному фронті Україні важливо розширити географію відносин з країнами Африки.

Як поінформував перший віцеспікер, у листопаді-грудні візити українських парламентаріїв також відбудуться до країн, з якими потрібно встановити тісніші дипломатичні і міжпарламентські відносини. За його словами, особливо важливими є країни-лідери — Південно-Африканська Республіка, Нігерія, країни Півночі Африки.

За словами Корнієнка, на Асамблею МПС, яка відбудеться 11 жовтня, українська делегація їде «з порядком денним виключати росіян з МПС, вимагати від Союзу більш жорстко реагувати на присутність країни-агресора». Він наголосив, що рф потрібно виключити з усіх міжнародних організацій.

«Це має бути країна-вигнанець, терорист, спонсор тероризму, як завгодно. Максимальна ізоляція, вигнання, відповідне ставлення усього світу, що така країна, яка таке чинить у ХХІ столітті у центрі Європи, не має абсолютно ніяких шансів бути активним учасником міжнародних процесів», — заявив Корнієнко.

Він наголосив, те, що дії росії останні 8 років та останні сім місяців, ядерний шантаж, намагання спровокувати світову продовольчу кризу потребують більш активної комунікації у світі. На переконання першого віцеспікера, парламентарії мають говорити, що світові проблеми з економікою якраз і виникли через те, що був порушений порядок, справедливість, баланси, якими мають займатися, зокрема світові організації, ООН та МАГАТЕ.

На Асамблеї МПС будуть присутні парламентські делегації майже з усіх країн світу, з частиною яких українська делегація має провести двосторонні зустрічі.

Перший заступник Голови Верховної Ради України також зазначив, що українські парламентарії мають запросити колег на Перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 25 жовтня у хорватському Загребі, а також запрошуватимуть делегації африканських країн до України з візитами. За його словами, представники жодної африканської країни від початку повномасштабного вторгнення рф ще не була в Україні.