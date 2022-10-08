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Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Регіональні
09 жовтня 2022, 16:00

У деокупованих громадах Донеччини розпочато відновлення інфраструктури, - Мінреінтеграції

У Донецькій області українські військові визволили 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській тергромадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомили в Міністерство реінтеграції України, інформує Цензор.НЕТ

"У селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. У місті Святогірськ – мобільний зв’язок. У визволених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через Укрпошту вже видав понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Джерело: Цензор.нет
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