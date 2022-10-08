ЗСУ звільнили від окупантів сім сіл на Луганщині: Гайдай оприлюднив назви

09 жовтня 2022, 17:02

У Луганській області Сили оборони України звільнили ще сім сіл, офіційно підтвердила законна влада регіону. Контрнаступ наших військ на Донбасі йде вперед.

Оновлені дані в неділю, 9 жовтня, опублікував у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив: незважаючи на резонанс у суспільстві, влада повідомляє про те, що ЗСУ зайняли той чи інший населений пункт, із затримкою.

Першою в цьому списку наші захисники відвоювали Греківку. Певний час це не підтверджували, бо стабілізаційні заходи там ще тривали.

"Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", – написав Гайдай.

Які села на Луганщині звільнили від російських військ:

– Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

– Невське Красноріченської громади;

– Греківка Красноріченської громади;

– Новоєгорівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;

– Надія Коломийчицької громади;

– Андріївка Коломийчицької громади;

– Стельмахівка Коломийчицької громади.

Нагадаємо: нещодавно в мережі з'явилися фото українських воїнів із села Стельмахівка.