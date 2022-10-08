Що слід робити під час хімічного та радіоактивного забруднення

09 жовтня 2022, 17:14

В вінницькому Ветеран Хабі відбулась лекція, присвячена захисту від хімічної та радіаційної зброї. Так, Олег Семенов, спеціаліст Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, розповів присутнім про радіаційні та хімічні загрози мирного та воєнного часу, як діяти під час хімічного та радіоактивного забруднення, спростував найпоширеніші міфи та детально зупинився на заходах безпеки.

— На території України є велика кількість підприємств, що можуть становити як радіаційну, так і хімічну небезпеку у випадку аварійної ситуації. Загроза може бути для населення, що проживає і поряд із об’єктом, і на відстані. Радіаційно небезпечними об’єктами є атомні електростанції, хімічно небезпечними — підприємства хімічної промисловості, — зазначив Олег Семенов. — Окрім того, звісно, нині є велика небезпека застосування противником зброї масового ураження.

У разі загрози хімічного ураження

Як виявити ознаки отруєння

Хімічні сполуки можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи, може виникати утруднення дихання — кашель, виділення мокротиння, іноді й з домішками крові, нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, носова кровотеча, біль у грудях.

При подразненні слизової оболонки очей — почервоніння, запалення, набряклість, помутніння рогівки, ураження райдужної оболонки очей.

При гострих отруєннях — головний біль, запаморочення, загальна слабкість.

— Найперше, що ви відчуєте у разі хімічного ураження, — це різкий запах. По-друге, якщо ви перебуваєте на вулиці, побачите, як мертвими падають птахи, — зауважив лектор. — По-третє, про небезпеку повідомлять органи влади різними каналами. За таких ознак одразу ж дуже швидко йдіть із зони ураження, якщо ви поза приміщенням.

— На початку великої війни були поширені картинки-рекомендації, як вберегтись від ураження хлором та аміаком, із намальованими стрілочками куди бігти — догори чи вниз. Насправді ж це — міф, адже бігти в обох випадках треба подалі від місця забруднення, причому перпендикулярно напряму вітру. І бажано — вгору. Але в будь-якому випадку — подалі, — розповів Олег Семенов. — Другий міф — потреба намочити тканину різноманітними розчинами чи то оцтової або лимонної кислоти в разі отруєння аміаком чи то харчової соди — у разі отруєння хлором. Насправді термін придатності виготовленої рідини — максимум 2 доби. Якщо ви готові постійно поновлювати ці розчини або швидко їх зробити в мить небезпеки, тоді вони допоможуть. Якщо ні — краще намочити тканину у воді.

У разі загрози радіоактивного ураження

Якщо у вашій місцевості трапиться радіаційна надзвичайна ситуація, вам необхідно залишатися у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. Якщо ж аварія трапилась далеко від вашого дому, то потрібно постійно слухати сповіщення державних органів та служб, які повідомлятимуть про можливість появи загрози у вашому регіоні.

— Найкраще, що ви можете зробити у випадку, коли дізнались про радіаційну аварію, — це ізолюватись, герметизуватись і захищати органи дихання, — розповів спікер заходу.

— Багато питань виникає і щодо йодної профілактики. До речі, у нас періодично із аптек зникає йодид калію. Одразу хочу застерегти, що вживати йод для профілактики не потрібно і навіть шкідливо. Для чого ж і кому його треба пити? Значна частина викидів у разі радіаційної аварії містить радіоактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду («поганий йод»). Якщо не вживати заходів захисту, то в такому разі він дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою (особливо у дітей) і може призвести до її захворювань. Тож щоби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калій йодид. Такий захід називають йодною профілактикою. Після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду, — розповів Олег Семенов.

Фахівець ДСНС наголосив на тому, що вживати калій йодид потрібно лише після офіційного оповіщення місцевими органами виконавчої влади про необхідність проведення йодної профілактики.Препарат приймається за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після. Не рекомендуємо прийом препарату через 24 годин після надходження хмари.

Калій йодид приймається в таких дозуваннях:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) — 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років — 32 мг,

діти від 3 до 12 років — 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми — 125 мг.

Людям старшим за 40 років калій йодид не призначають!

У разі загрози ядерного удару

— Ураження від ядерної зброї з точки зору радіаційного зараження менш небезпечне, ніж аварія на АЕС. Від аварії на АЕС наслідків набагато більше, і охоплять вони більшу площу, — зазначив експерт. — У епіцентрі вибуху, у радіусі від 2 до 4 км, буде багато руйнувань, світлова і теплова хвиля, вибухова хвиля. Але якщо ви перебували на більшій відстані, то з точки зору радіоактивного забруднення можна безпечно відбутися і вже потім евакуюватися.

— Зважайте на те, що деякі типи будівель захищають людей краще, ніж інші. Зокрема, щільні матеріали, як-от бетон, цегла і цемент, краще перешкоджають проникненню радіації, ніж дерево, гіпсокартон і метал. Найкраще заховатись в підвалі. Перебувати в ізольованому приміщенні потрібно буде кілька днів до того моменту, поки органи місцевої влади не повідомлять про те, що небезпека минула, або про евакуацію із вашого району проживання. Пам’ятайте, що, скоріш за все, ви залишитесь без інтернету, телефонів, адже апарати вийдуть з ладу, телебачення. Тож потрібно мати радіоприймач на батарейках. До речі, батарейки до використання треба тримати не в радіо, а окремо.

Засобами захисту, якими може себе забезпечити будь-хто, експерт визначив ватно-марлеву пов’язку, щільний одяг, взуття.

— Пошийте собі 4-5 пов’язок з обов’язковими шарами вати та марлі й у разі надзвичайної ситуації обов’язково захищайте ними органи дихання. Якщо маєте, використовуйте респіратор. Щодо протигазів, то у більшості радянських фільтр уже є зіпсованим. Якщо маєте змогу, купіть нові протигази. Але вони, на жаль, усі іноземного виробництва і не дешеві. Якщо виходите надвір, обов’язково закривайте всі шкірні покриви, які можете.

І головне, у разі будь-якої небезпеки Олег Семенов порадив дослухатись до оповіщень влади, дотримуватись визначених ними рекомендацій, не панікувати і не робити селфі, а одразу тікати в захищене приміщення.

Кореспондент АрміяInform Оксана Уретій