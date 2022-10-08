Шмигаль – про проєкт держбюджету: 45% коштів направляємо на армію та безпеку країни

09 жовтня 2022, 17:28

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштів у проєкті нового держбюджету закладено на армію та оборону країни.

Про це він написав у Фейсбуці, підбиваючи підсумки роботи уряду за тиждень.

Він нагадав, що цього тижня парламент ухвалив за основу проєкт держбюджету на 2023 рік.

"45% всіх коштів направляємо на армію та безпеку країни. Ще майже 30% видатків на пенсії, соціальні програми, освіту та медицину. Скорочуємо видатки на державний апарат завдяки перегляду функцій держави. Зокрема, цього тижня уряд передав до Фонду держмайна понад 800 компаній з активами на суму 45 млрд грн. Мета такого рішення — це зменшення частки держави в економіці та усунення міністерств від управління компаніями", - зазначив Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, головним завданням в економіці залишається збереження макроекономічної та макрофінансової стабільності, а також створення фундаменту для швидкого відновлення після завершення війни.

"Національний банк — наш ключовий партнер у цьому завданні. Цього тижня НБУ отримав нового голову Андрія Пишного. Впевнений, що наша плідна та конструктивна співпраця з НБУ продовжиться та отримає нові виміри", - наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив, що перший саміт Європейського політичного співтовариства засвідчив, що в європейських лідерів немає "втоми" від війни, яку розв'язала рф, всі розуміють важливість перемоги України для майбутнього миру на континенті.

Говорячи про міжнародну політику, Шмигаль нагадав, що в Чехії пройшов перший саміт Європейського політичного співтовариства.

"Під час саміту говорили з багатьма європейськими лідерами про європейське майбутнє України, нашу перемогу й покарання росії, про шлях до НАТО, спільні виклики в енергетиці та відновлення нашої країни. Ніякої втоми від війни в Європі немає. Всі розуміють важливість нашої перемоги для майбутнього миру на континенті", - зазначив Шмигаль.

МВФ цього тижня виділив другий транш Україні на 1,3 млрд дол. В уряді очікують, що найближчим часом розпочнеться співпраця з фондом над новою багатомільярдною програмою на наступний рік.

"ОЕСР визнала Україну потенційним членом. Організація свого часу допомогла побудувати успішну повоєнну Європу. Будемо спільно будувати й успішну післявоєнну Україну", - наголосив Шмигаль.

Ще однією подією тижня, що минає, стало ухвалення ЄС восьмого пакету санкцій проти росії.

"Кожні нові санкції — це потужний удар по економіці агресора, який наближає нашу перемогу. В останньому пакеті буде заборона на імпорт багатьох товарів російської промисловості й водночас заборона надавати складні технологічні послуги, зокрема у сфері архітектури, ІТ, юриспруденції та інженерії", - підкреслив Шмигаль.

Щодо внутрішньої політики, Прем’єр-міністр зазначив, що Україну чекає найскладніший опалювальний сезон.

"Відверто говоримо, що Україну очікує найважча зима в нашій історії. Тому готуємося до всіх можливих варіантів розвитку подій. Зараз готовність до опалювального сезону складає 90%. Більше 4 млрд грн виділили регіонам на відновлення. Ще сотні мільйонів гривень на закупівлі генераторів, мініелектростанцій, резервного обладнання. Будемо безкоштовно надавати людям дрова у громадах, які розташовані у прифронтових регіонах", - наголосив Шмигаль.

Для населення підготували плани евакуації, якщо після ракетних атак не вдасться швидко відновити критичну інфраструктуру. Прем’єр-міністр закликав всіх і кожного відповідально ставитись до підготовки та максимально ефективно використовувати наявні енергетичні ресурси.

Фото: КМУ