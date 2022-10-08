Нічний ракетний удар по Запоріжжю: відомо про 17 загиблих і десятки поранених

09 жовтня 2022, 08:56

Щонайменше 17 осіб загинули внаслідок нічного ракетного удару російських загарбників по Запоріжжю.

Про це повідомив у Телеграмі в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Укрінформ.

"Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновані та близько 40 – постраждали. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав Куртєв.

За його словами, рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків "прильотів".

Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.