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Суспільна думка
Події
09 жовтня 2022, 09:06

Росія випустила майже 70 смертоносних снарядів за ніч по Нікополю і околицях: є руйнування

Російські військові злочинці скоїли черговий масований обстріл Дніпропетровської області. Загарбники за ніч випустили по одному району близько 70 смертоносних снарядів.

Окупанти обстрілювали мирних жителів Нікопольського району з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами голови ОВА, російські окупанти обстрілювали населені пункти Марганецької та Нікопольської громад. За попередніми даними, постраждалих серед місцевих мешканців немає.

У місті Нікополь пошкодження отримали кілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярська майстерня та агропідприємство.

Також внаслідок ворожих обстрілів згоріли три автомобілі, дев'ять транспортних засобів пошкоджено обстрілом. Крім того, у Нікополі обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджено кілька приватних будинків, сонячну електростанцію, промислове та харчове підприємства.

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