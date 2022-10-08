Уряд розподілив кошти серед ОВА на закупівлю та доставку дров для населення прифронтових територій

09 жовтня 2022, 09:14

Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та затвердив розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, паливною деревиною.

Раніше Уряд прийняв постанову щодо виділення цих коштів на закупівлю паливної деревини. А вже сьогодні постановив розподілити гроші серед обласних військових адміністрацій пропорційно до заявлених ними потреб.

Особливо небезпечні регіони, мешканці яких будуть забезпечені безоплатними дровами, знаходяться в межах 8 областей, а саме Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської.

ОВА вже найближчим часом почнуть закуповувати дрова. Доставляти їх будуть безпосередньо по домівках у населених пунктах, поруч з якими тривають бойові дії.

У пріоритеті на отримання дров – вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю.

Джерело: Мінреінтеграції